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Призывников из оккупированного Севастополя с 20 мая будут отправлять на службу в ВС РФ - Минреинтеграции

Киев • УНН

 • 14539 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Хотя интенсивность военных учений российских оккупантов на прошлой неделе несколько снизилась вследствие подготовки к мероприятиям в контексте празднования 9 мая, однако уже 20 мая призывников начнут отправлять в вооруженные силы государства-оккупанта, что является военным преступлением. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информационное сведения МинВОТ.

Призывников из оккупированного Севастополя с 20 мая будут отправлять на службу в ВС РФ - Минреинтеграции

"14 мая в Севастополе состоялось заседание призывной комиссии, во время которой было отмечено, что 20 мая ожидается первая плановая отправка призывников в вооруженные силы государства-оккупанта. Призывная кампания будет продолжаться до 15 июля", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что призыв населения оккупированной территории в армию является нарушением международного гуманитарного права и является военным преступлением.

Также сообщается, что во время тренировочных полетов 7 мая группы ударных вертолетов 39-го вертолетного полка 27-й смешанной авиационной дивизии 4-й армии ВВС и ПВО ЮжнВО РФ в районе города Джанкой, что во временно оккупированном Крыму, один из экипажей не справился с управлением, в результате чего вертолет упал (1 пилот погиб, 4 получили ранения).

В МВОТ отметили, что маневрирования осуществлялось в непосредственной близости от жилых домов и АЗС, что могло привести к жертвам среди гражданского населения.

Напомним, что в течение недели количество инфицированных коронавирусом в оккупированном Крыму увеличилось на 38%.

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