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Призначено час другої спроби стиковки “Союзу МС-14” з МКС

Призначено час другої спроби стиковки “Союзу МС-14” з МКС

Київ • УНН

 • 16311 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Друга спроба стиковки російського корабля “Союз МС-14”, з роботом “Федір” на борту, з Міжнародною космічною станцією розпочнеться о 6 годині 12 хвилин за київським часом 27 серпня. Про це повідомили в NASA, передає УНН.

“Наразі запланована друга спроба стиковки на понеділок 23.12 за східним часом (06.12 27 серпня за київським часом відповідно — ред.)”, — повідомили в NASA.

Також повідомляється, що цього разу “Союз” спробує зістикуватися з МКС через кормовий шлюз — система “Зірка”. Американська сторона повідомляє, що система “Курс”, проблеми з якою раніше призвели до зриву стикування, на “Зірці” перевірена та працює ідеально.

Як повідомляв УНН, перша спроба пристикувати російський “Союз МС-14”, який несе на борту робота “Федір” та інші вантажі, була невдалою через несправність підсилювача системи “Курс” на МКС.

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