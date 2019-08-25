Призначено час другої спроби стиковки “Союзу МС-14” з МКС
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Друга спроба стиковки російського корабля “Союз МС-14”, з роботом “Федір” на борту, з Міжнародною космічною станцією розпочнеться о 6 годині 12 хвилин за київським часом 27 серпня. Про це повідомили в NASA, передає УНН.
“Наразі запланована друга спроба стиковки на понеділок 23.12 за східним часом (06.12 27 серпня за київським часом відповідно — ред.)”, — повідомили в NASA.
Також повідомляється, що цього разу “Союз” спробує зістикуватися з МКС через кормовий шлюз — система “Зірка”. Американська сторона повідомляє, що система “Курс”, проблеми з якою раніше призвели до зриву стикування, на “Зірці” перевірена та працює ідеально.
Як повідомляв УНН, перша спроба пристикувати російський “Союз МС-14”, який несе на борту робота “Федір” та інші вантажі, була невдалою через несправність підсилювача системи “Курс” на МКС.