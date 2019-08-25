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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 41900 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 65243 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 122769 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 133207 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 123568 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 126682 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 129165 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153025 просмотра

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Назначено время второй попытки стыковки "Союза МС-14" с МКС

Назначено время второй попытки стыковки "Союза МС-14" с МКС

Киев  •  УНН

 • 16311 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Вторая попытка стыковки российского корабля "Союз МС-14", с роботом "Федор" на борту, с Международной космической станцией начнется в 6:00 12 минут по киевскому времени 27 августа. Об этом сообщили в NASA, передает УНН.

“Сейчас запланирована вторая попытка стыковки на понедельник 23.12 по восточному времени (06.12, 27 августа по киевскому времени соответственно — ред.)”, — сообщили в NASA.

Также сообщается, что на этот раз “Союз” попытается состыковаться с МКС через кормовой шлюз — система “Звезда”. Американская сторона сообщает, что система “Курс”, проблемы с которой ранее привели к срыву стыковки, на “Звезде” проверена и работает идеально.

Как сообщал УНН, первая попытка пристыковать российский “Союз МС-14”, который несет на борту работа “Федор” и другие грузы, была неудачной из-за неисправности усилителя системы “Курс” на МКС.

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