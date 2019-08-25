Назначено время второй попытки стыковки "Союза МС-14" с МКС
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Вторая попытка стыковки российского корабля "Союз МС-14", с роботом "Федор" на борту, с Международной космической станцией начнется в 6:00 12 минут по киевскому времени 27 августа. Об этом сообщили в NASA, передает УНН.
“Сейчас запланирована вторая попытка стыковки на понедельник 23.12 по восточному времени (06.12, 27 августа по киевскому времени соответственно — ред.)”, — сообщили в NASA.
Также сообщается, что на этот раз “Союз” попытается состыковаться с МКС через кормовой шлюз — система “Звезда”. Американская сторона сообщает, что система “Курс”, проблемы с которой ранее привели к срыву стыковки, на “Звезде” проверена и работает идеально.
Как сообщал УНН, первая попытка пристыковать российский “Союз МС-14”, который несет на борту работа “Федор” и другие грузы, была неудачной из-за неисправности усилителя системы “Курс” на МКС.