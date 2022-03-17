Приєднання України до енергосистеми Європи створило передумови для перемоги у війні – глава Укренерго
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Приєднання української енергосистеми до європейської стало для України важливою передумовою до швидкої перемоги у війні, яку розпочала росія. Про це повідомив керівник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає кореспондент УНН.
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“Приєднання української енергосистеми до європейської в цей час означає для України створенням важливої передумови для швидкої перемоги у війні. Тому що, як відомо, без функціонування критичної інфраструктури неможливо ефективно проводити військові дії, неможливе нормальне функціонування цивільної інфраструктури. Без електроенергетичної інфраструктури всі інші види критичної інфраструктури не можуть працювати, тобто ми говоримо про дуже базову річ — гарантування енергозабезпечення наших споживачів та ЗСУ”, - розповів Кудрицький.
Він зазначив, що Україна від учора отримали можливість екстреної підтримки Європи у разі, якщо щось трапиться й знадобиться термінове енергопостачання.
“До цього у нас такої можливості не було”, - додав Кудрицький.
Додамо
16 березня Україна приєдналася до Єдиної енергосистеми Європи (ENTSO-E). Про це у Twitter повідомив президент України Володимир Зеленський.
Нагадаємо
Перший етап випробування об’єднаної енергетичної системи України (ОЕС) в ізольованому від енергосистем Росії та Білорусі режимі відбувся 24-26 лютого 2022 року.
Таке випробування потрібне було для подальшого рішення щодо синхронізації української енергосистеми з європейською ENTSO-E.
ENTSO-E — європейська мережа операторів системи передачі електроенергії, що об’єднує 43 оператори у 36 країнах Європи.