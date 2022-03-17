Присоединение Украины к энергосистеме Европы создало предпосылки для победы в войне – глава Укрэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Присоединение украинской энергосистемы к европейской стало для Украины важной предпосылкой к скорой победе в войне, которую начала россия. Об этом сообщил руководитель НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает корреспондент УНН.
Цитата
“Присоединение украинской энергосистемы с европейской в это время означает для Украины созданием важной предпосылки для быстрой победы в войне. Потому что, как известно, без функционирования критической инфраструктуры невозможно эффективно проводить военные действия, невозможно нормальное функционирование гражданской инфраструктуры. Без электроэнергетической инфраструктуры все другие виды критической инфраструктуры не могут работать, то есть мы говорим об очень базовой вещи — обеспечение энергообеспечения наших потребителей и ВСУ”, - рассказал Кудрицкий.
Он отметил, что Украина со вчерашнего дня получила возможность экстренной поддержки Европы в случае, если что-то случится и понадобится срочное энергоснабжение.
“До этого у нас такой возможности не было”, - добавил Кудрицкий.
Добавим
16 марта Украина присоединилась к Единой энергосистеме Европы (ENTSO-E). Об этом в Twitter сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним
Первый этап испытания объединенной энергетической системы Украины (ОЭС) в изолированном от энергосистем России и Белоруссии режиме состоялся 24-26 февраля 2022 года.
Такое испытание нужно было для дальнейшего решения об синхронизации украинской энергосистемы с европейской ENTSO-E.
ENTSO-E - европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии, объединяющая 43 оператора в 36 странах Европы.