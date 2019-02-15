Прив’язаний до дерева труп знайшли між селами на Житомирщині

Труп чоловіка віком близько 40 років виявили у лісі між селами Парипси та Саверці. Тіло чоловіка було мотузкою прив’язане до дерева. Крім того, у нього були зламані ребра. Тіло направлено на судово-медичну експертизу. Встановлюється особа загиблого.



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Поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 115 КК України – умисне вбивство.



Як повідомляв УНН, жінку засудили до 15 років за організацію вбивства батька.