Прив’язаний до дерева труп знайшли між селами на Житомирщині
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. У лісі між селами в Житомирській області знайдено труп невідомого, прив’язаний до дерева. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Труп чоловіка віком близько 40 років виявили у лісі між селами Парипси та Саверці. Тіло чоловіка було мотузкою прив’язане до дерева. Крім того, у нього були зламані ребра. Тіло направлено на судово-медичну експертизу. Встановлюється особа загиблого.
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Поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 115 КК України – умисне вбивство.
Як повідомляв УНН, жінку засудили до 15 років за організацію вбивства батька.