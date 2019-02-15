Привязанный к дереву труп нашли между селами в Житомирской области
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В лесу между селами в Житомирской области найден труп неизвестного, привязанный к дереву. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Труп мужчины в возрасте около 40 лет обнаружили в лесу между селами Парипсы и Саверцы. Тело мужчины было веревкой привязано к дереву. Кроме того, у него были сломаны ребра. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Устанавливается личность погибшего.
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Полиция начала уголовное производство по ст. 115 УК Украины - умышленное убийство.
Как сообщал УНН, женщину приговорили к 15 годам за организацию убийства отца.