Привязанный к дереву труп нашли между селами в Житомирской области

Труп мужчины в возрасте около 40 лет обнаружили в лесу между селами Парипсы и Саверцы. Тело мужчины было веревкой привязано к дереву. Кроме того, у него были сломаны ребра. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Устанавливается личность погибшего.



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Полиция начала уголовное производство по ст. 115 УК Украины - умышленное убийство.



Как сообщал УНН, женщину приговорили к 15 годам за организацию убийства отца.