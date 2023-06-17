Привласнювали кошти з рахунків іноземців: правоохоронці викрили злочинну організацію
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Поліцейські викрили злочинну організацію, яка за допомогою фішингових сайтів, інтерфейс яких був схожим на популярні торгові інтернет-майданчики, привласнювала гроші із рахунків іноземних громадян. Фігурантам справи оголосили про підозру, інформує УНН, посилаючись на сайт Національної поліції України.
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"П’ятеро чоловіків використовували посилання на фішингові сайти, інтерфейс яких був дуже схожим на популярні торгові інтернет-майданчики. Зловмисники підшукували продавців товарів і надсилали їм посилання нібито для оформлення доставки та оплати за товар... Встановлено, що шахрайська схема була спрямована на іноземних громадян. За попередніми підрахунками, загальна сума збитків становить близько мільйона гривень", - зазначили правоохоронці.
Деталі
Зазначається, що номер, CVV-код та термін дії банківської карти, які потерпілі вводили на фішингових сайтах, автоматично ставали відомі зловмисникам. За даними слідства, зібрані відомості організатор схеми передавав виконавцям, які "прив’язували" ці дані до платіжних систем. Надалі, використовуючи технологію NFC, вони купували різні ґаджети у магазинах Києва, розраховуючись за покупки грошима з рахунків потерпілих, відзначили правоохоронці.
Поліцейські провели обшуки в оселях та в автівках фігурантів на території Києва та Чернігівської області. Під час проведення слідчих дій вони вилучили мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки, а також товари, отримані протиправним шляхом.
Фігурантам справи оголосили про підозру у крадіжці та створенні, керівництві злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
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