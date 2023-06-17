Привласнювали кошти з рахунків іноземців: правоохоронці викрили злочинну організацію

$41.390.02
46.921.07
ukru
В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
Ексклюзив
08:15 • 6088 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 25775 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 28118 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 35488 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 105799 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 175837 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 186275 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 141719 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137473 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87761 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
6м/с
30%
Популярнi новини

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 22876 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 26805 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 28411 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 22342 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

02:44 • 10903 перегляди
Публікації

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 11048 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 25758 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 186269 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 241845 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 389601 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 16552 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 21611 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 37811 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 34083 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 141704 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Привласнювали кошти з рахунків іноземців: правоохоронці викрили злочинну організацію

Київ • УНН

 • 986414 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Поліцейські викрили злочинну організацію, яка за допомогою фішингових сайтів, інтерфейс яких був схожим на популярні торгові інтернет-майданчики, привласнювала гроші із рахунків іноземних громадян. Фігурантам справи оголосили про підозру, інформує УНН, посилаючись на сайт Національної поліції України.

Привласнювали кошти з рахунків іноземців: правоохоронці викрили злочинну організацію

Цитата

"П’ятеро чоловіків використовували посилання на фішингові сайти, інтерфейс яких був дуже схожим на популярні торгові інтернет-майданчики. Зловмисники підшукували продавців товарів і надсилали їм посилання нібито для оформлення доставки та оплати за товар... Встановлено, що шахрайська схема була спрямована на іноземних громадян. За попередніми підрахунками, загальна сума збитків становить близько мільйона гривень", - зазначили правоохоронці.

Деталі

Зазначається, що номер, CVV-код та термін дії банківської карти, які потерпілі вводили на фішингових сайтах, автоматично ставали відомі зловмисникам. За даними слідства, зібрані відомості організатор схеми передавав виконавцям, які "прив’язували" ці дані до платіжних систем. Надалі, використовуючи технологію NFC, вони купували різні ґаджети у магазинах Києва, розраховуючись за покупки грошима з рахунків потерпілих, відзначили правоохоронці.

Поліцейські провели обшуки в оселях та в автівках фігурантів на території Києва та Чернігівської області. Під час проведення слідчих дій вони вилучили мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки, а також товари, отримані протиправним шляхом.

Фігурантам справи оголосили про підозру у крадіжці та створенні, керівництві злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо

У Києві затримали "приватного детектива" та поліцейського, які торгували персональними даними з баз даних державних органів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.93
Bitcoin
$84,578.90
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.25
Золото
$3,243.41
Ethereum
$1,635.74