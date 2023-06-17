Присваивали средства со счетов иностранцев: правоохранители разоблачили преступную организацию

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"Пятеро мужчин использовали ссылки на фишинговые сайты, интерфейс которых был очень похож на популярные торговые интернет-площадки. Злоумышленники подыскивали продавцов товаров и присылали им ссылки якобы для оформления доставки и оплаты за товар... Установлено, что мошенническая схема была направлена на иностранных граждан. По предварительным подсчетам, общая сумма ущерба составляет около миллиона гривен", - отметили правоохранители.

Детали

Отмечается, что номер, CVV-код и срок действия банковской карты, которые потерпевшие вводили на фишинговых сайтах, автоматически становились известны злоумышленникам. По данным следствия, собранные сведения организатор схемы передавал исполнителям, которые "привязывали" эти данные к платежным системам. В дальнейшем, используя технологию NFC, они покупали различные гаджеты в магазинах Киева, рассчитываясь за покупки деньгами со счетов потерпевших, отметили правоохранители.

Полицейские провели обыски в домах и в автомобилях фигурантов на территории Киева и Черниговской области. Во время проведения следственных действий они изъяли мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты, а также товары, полученные противоправным путем.

Фигурантам дела объявили о подозрении в краже и создании, руководстве преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним

В Киеве задержали "частного детектива" и полицейского, которые торговали персональными данными из баз данных государственных органов.