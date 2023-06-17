ПриватБанк тимчасово призупинить операції з картками: банкомати та термінали теж не працюватимуть
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. У ныч на 18 червня Приватбанк призупинить всі операції з картками, а також буде зупинена робота банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку, передає УНН із посиланням на повідомлення банку.
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"... в ніч на 18 червня ми будемо проводити регламентні роботи процесингового центру.
Тож з 00:30 до 06:00 ми тимчасово призупинимо всі операції з картками, а також буде зупинена робота банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку", - йдеться у повідомленні.
Додамо
У банку додали, що зазвичай проводять роботи вночі з суботи на неділю, коли більшість клієнтів відпочивають.
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