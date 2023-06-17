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ПриватБанк временно приостановит операции с картами: банкоматы и терминалы тоже не будут работать

Киев • УНН

 • 2235595 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. В ночь на 18 июня Приватбанк приостановит все операции с картами, а также будет остановлена работа банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка, передает УНН со ссылкой на сообщение банка.

ПриватБанк временно приостановит операции с картами: банкоматы и терминалы тоже не будут работать

Цитата

"... в ночь на 18 июня мы будем проводить регламентные работы процессингового центра. Поэтому с 00:30 до 06:00 мы временно приостановим все операции с картами, а также будет остановлена работа банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка", - говорится в сообщении.

Добавим

В банке добавили, что обычно проводят работы ночью с субботы на воскресенье, когда большинство клиентов отдыхают.

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