ПриватБанк роз'яснив ситуацію з виплатами за рішенням арбітражу щодо євробондів

"13 червня 2019 року арбітражний суд у кожному з відповідних проваджень ЛМАС виніс часткове остаточне арбітражне рішення після остаточного слухання певних аспектів справи, що відбулося раніше цього року", - повідомили у банку.

В установі відзначили, що слухання стосувалося аргументу ПриватБанку щодо негативного впливу на випуск та безпосередньо самі єврооблігації питань незаконності, що мала місце в різних аспектах, та пов'язана з колишніми власниками банку, їхніми пов'язаними компаніями і те, саме яким чином відбувалися випуски, придбання й подальший обіг відповідних цінних паперів.

"Зазначені арбітражні рішення не покладають на ПриватБанк жодних зобов'язань здійснити будь-який платіж стосовно єврооблігацій, випущених у 2010 чи 2013 роках. Ще має бути прийнято рішення стосовно іншого аспекту лінії захисту ПриватБанку проти позовних вимог. За нинішніх обставин існує велика невизначеність щодо того, чи повинен ПриватБанк здійснити будь-які виплати за арбітражними рішеннями, а якщо повинен, то коли. Навіть якщо коли-небудь від ПриватБанку вимагатиметься здійснити будь-які виплати, відповідно до арбітражних рішень, вони будуть істотно меншими за розмір позовних вимог", - вказали у банку.

У своїх арбітражних рішеннях, за даними банку, суд підтримав аргументи ПриватБанку щодо незаконності і відповідно постановив, що від ПриватБанку не вимагається здійснення виплат за єврооблігаціями 2010 або 2013 років випуску, якщо остаточними держателями є особи, чий зв'язок із колишніми власниками доведено, або якщо держателі утримують єврооблігації в інтересах таких осіб.

Також вказано, що арбітражний суд постановив, що лише та меншість кінцевих власників рахунків у так званій ініціюючій групі, яка надає вказівки довірчому управителю у провадженнях ЛМАС і щодо якої встановлено, що на неї не вплинула незаконність у зв'язку з її володінням єврооблігаціями, дійсно матиме право на виплати за арбітражними рішеннями, з урахуванням рішення щодо іншої лінії захисту ПриватБанку.

Водночас, як повідомляється, арбітражний суд також постановив, що "арбітражні рішення наберуть чинності лише після того, як належним чином буде прийнято рішення щодо іншої лінії захисту ПриватБанку (слухання щодо якої арбітражний суд наразі відклав), і лише у випадку, якщо арбітражний суд відхилить таку лінію захисту".

"Таким чином, арбітражні рішення в тій частині, у якій вони передбачають здійснення виплат з боку ПриватБанку стосовно єврооблігацій, наразі повністю знаходяться під дією відкладальної умови", - заявили у ПриватБанку.

Крім того, як зазначається, довірчий управитель ініціював провадження в англійському суді стосовно вказаних арбітражних рішень. "Відповідні подання до суду є конфіденційними. Проте, допоки подання довірчого управителя не будуть розглянуті, що очікується впродовж 2020 року, позиція стосовно арбітражних рішень лишатиметься невизначеною", - додали у банку.

Нагадаємо, Високий суд Лондона з 25 по 31 липня 2018 року провів низку слухань за позовом ПриватБанку до колишніх власників фінансової установи. Сума позовних вимог ПриватБанку до колишніх власників банку становить приблизно 3 млрд дол.