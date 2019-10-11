ПриватБанк разъяснил ситуацию с выплатами по решению арбитража по евробондам

"13 июня 2019 года арбитражный суд в каждом из соответствующих производств ЛМАС вынес частичное окончательное арбитражное решение после окончательного слушания определенных аспектов дела, что произошло ранее в этом году", - сообщили в банке.

В учреждении отметили, что слушания касались аргумента ПриватБанка относительно негативного влияния на выпуск и непосредственно сами еврооблигации вопросов незаконности, что имела место в различных аспектах, и связана с бывшими владельцами банка, их связанными компаниями и то, каким именно образом происходили выпуски, приобретение и дальнейшее обращение соответствующих ценных бумаг.

"Указанные арбитражные решения не возлагают на ПриватБанк никаких обязательств осуществить какой-либо платеж относительно еврооблигаций, выпущенных в 2010 или 2013 годах. Еще должно быть принято решение в отношении другого аспекта линии защиты ПриватБанка против исковых требований. При нынешних обстоятельствах существует большая неопределенность относительно того, должен ли ПриватБанк осуществить какие-либо выплаты по арбитражным решениям, а если должен, то когда. Даже если когда-нибудь от ПриватБанка потребуется осуществить какие-либо выплаты, согласно арбитражным решениям, они будут существенно меньше размера исковых требований", - указали в банке.

В своих арбитражных решениях, по данным банка, суд поддержал аргументы ПриватБанка о незаконности и соответственно постановил, что от ПриватБанка не требуется осуществления выплат по еврооблигациям 2010 или 2013 годов выпуска, если окончательными держателями являются лица, чья связь с бывшими владельцами доказана, или если держатели удерживают еврооблигации в интересах таких лиц.

Также указано, что арбитражный суд постановил, что только меньшинство конечных владельцев счетов в так называемой инициирующей группе, которая предоставляет указания доверительному управляющему в производствах ЛМАС и в отношении которого установлено, что на нее не повлияла незаконность в связи с ее владением еврооблигациями, действительно будет иметь право на выплаты по арбитражным решениям, с учетом решения по другой линии защиты ПриватБанка.

В то же время, как сообщается, арбитражный суд также постановил, что "арбитражные решения вступят в силу только после того, как должным образом будет принято решение о другой линии защиты ПриватБанка (слушание по которой арбитражный суд пока отложил), и только в случае, если арбитражный суд отклонит такую линию защиты".

"Таким образом, арбитражные решения в той части, в которой они предусматривают осуществление выплат со стороны ПриватБанка относительно еврооблигаций, пока полностью находятся под действием отлагательного условия", - заявили в ПриватБанке.

Кроме того, как отмечается, доверительный управляющий инициировал производство в английском суде в отношении указанных арбитражных решений. "Соответствующие представления в суд являются конфиденциальными. Однако, пока представление доверительного управляющего не будут рассмотрены, что ожидается в течение 2020 года, позиция относительно арбитражных решений будет оставаться неопределенной", - добавили в банке.

Напомним, Высокий суд Лондона с 25 по 31 июля 2018 года провел ряд слушаний по иску ПриватБанка к прежним владельцам финансового учреждения. Сумма исковых требований ПриватБанка к прежним владельцам банка составляет примерно 3 млрд долл.