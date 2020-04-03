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ПриватБанк подав новий позов проти ексвласників на суму 5,5 млрд доларів

Київ • УНН

 • 20028 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. ПриватБанк подав позов проти колишніх власників на суму 5,5 мільярда доларів. Про це повідомив член Наглядової ради ПриватБанку Роман Сульжик під час ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", передає УНН.

"Ми, ПриватБанк, подали позов на колишніх власників ... на 5,5 мільярда доларів", - сказав Сульжик.

Він зазначив, що позов поданий на Кіпрі.

"Цей позов пов'язаний з сумнівними транзакціями в період з 2013 по 2016 рік ... Це було виведення грошей з банку ... я сподіваюся, що ми зможемо повернути ці гроші в бюджет України", - пояснив він.

Нагадаємо, ПриватБанк був націоналізований в 2016 році. 18 квітня 2019 року Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку.

Також суд ухвалив ще одне рішення по процедурі націоналізації ПриватБанку не на користь держави - про перелік пов'язаних з банком фізичних і юридичних осіб.

НБУ зокрема оскаржив рішення про незаконність націоналізації ПриватБанку.

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