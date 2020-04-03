ПриватБанк подав новий позов проти ексвласників на суму 5,5 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. ПриватБанк подав позов проти колишніх власників на суму 5,5 мільярда доларів. Про це повідомив член Наглядової ради ПриватБанку Роман Сульжик під час ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", передає УНН.
"Ми, ПриватБанк, подали позов на колишніх власників ... на 5,5 мільярда доларів", - сказав Сульжик.
Він зазначив, що позов поданий на Кіпрі.
"Цей позов пов'язаний з сумнівними транзакціями в період з 2013 по 2016 рік ... Це було виведення грошей з банку ... я сподіваюся, що ми зможемо повернути ці гроші в бюджет України", - пояснив він.
Нагадаємо, ПриватБанк був націоналізований в 2016 році. 18 квітня 2019 року Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку.
Також суд ухвалив ще одне рішення по процедурі націоналізації ПриватБанку не на користь держави - про перелік пов'язаних з банком фізичних і юридичних осіб.
НБУ зокрема оскаржив рішення про незаконність націоналізації ПриватБанку.