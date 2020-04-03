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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 77340 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 91302 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100713 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 100121 просмотра

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5 марта, 15:49 • 107685 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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5 марта, 13:05 • 94476 просмотра

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ПриватБанк подал новый иск против экс-владельцев на сумму 5,5 млрд долларов

ПриватБанк подал новый иск против экс-владельцев на сумму 5,5 млрд долларов

Киев  •  УНН

 • 20004 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. ПриватБанк подал иск против бывших владельцев на сумму 5,5 миллиардов долларов. Об этом сообщил член Наблюдательного совета ПриватБанка Роман Сульжик во время ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передаёт УНН.

"Мы, ПриватБанк, подали иск на бывших владельцев... на 5,5 миллиардов долларов", - сказал Сульжик.

Он отметил, что иск подан на Кипре.

"Этот иск связан с сомнительными транзакциями в период с 2013 по 2016 год... Это был вывод денег из банка... я надеюсь, что мы сможем вернуть эти деньги в бюджет Украины", - объяснил он.

Напомним, ПриватБанк был национализирован в 2016 году. 18 апреля 2019 года Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию ПриватБанка.

Также суд принял еще одно решение по процедуре национализации ПриватБанка не в пользу государства - о перечне связанных с банком физических и юридических лиц.

НБУ в частности обжаловал решение о незаконности национализации ПриватБанка.

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