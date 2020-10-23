Притули навіть немає у списках до Київради - політолог
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Кандидат у мери Києва Сергій Притула один в один повторює технологію "Голосу" минулого року. Про це у своєму Facebook написав політолог Валерій Клочок, передає УНН.
"Притула своїм fun-клубом намагається повторити "успіх" Вакарчука на минулій парламентській кампанії. Адже "Голос" у парламенті – це голос Вакарчука, який знову не витримав політичного тиску на Грушевського, 5", - пише Клочок.
Втім, Притули навіть немає у списках до Київради, вказує фахівець.
Тож питання про те, чи матиме Притула депутатське представництво у столиці України та й у країні загалом, залишається відкритим, каже Клочок.
"Бо з рейтингом у 1,4% якось складно шукати фінансової підтримки в олігархів та родичів", - написав він.
Зауважимо, за оцінками експертів, Притула йде на вибори не для того, щоб стати мером, а просто веде списки.