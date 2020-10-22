Притула йде на вибори не для того, щоб стати мером, а просто веде списки - політолог
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Сергій Притула йде на вибори мера Києва за "умовною" перемогою. Про це в ефірі одного з українських телеканалів розповіла політолог Олександра Рашмеділова, передає УНН.
"Я так розумію, що місія і завдання Притули – це, наприклад, перемога умовна. Показати, що є лідер помітний, і на собі завести до Київради побільше людей", - сказала вона.
За словами Рашмеділової, таку місію має не один Притула.
"Багато політичних сил використовують столичні вибори не тільки задля того, щоб нагадати про себе або показати палітру своїх кандидатів. Хтось намагається зайти таким чином на тлі свого лідерства до Київради. Тому не потрібно розуміти, що 20 кандидатів, які заявлені, що це не точно претенденти на крісло мера. Більшість з них намагається так чи інакше завести своїх людей", - додала вона.
Нагадаємо, експерти порівнюють Притулу з Вакарчуком, який на своєму прізвищі заводив депутатів і фракцію "Голос" у Раду, а після - склав мандат.
Також нагадаємо, за словами Валентина Гайдая, реальних шансів стати мером у Притули немає.