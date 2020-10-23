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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Притулы даже нет в списках в Киевсовет - политолог

Притулы даже нет в списках в Киевсовет - политолог

Киев  •  УНН

 • 12150 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Кандидат в мэры Киева Сергей Притула один в один повторяет технологию "Голоса" в прошлом году. Об этом в своем Facebook написал политолог Валерий Клочок, передает УНН.

"Притула своим fun-клубом пытается повторить "успех" Вакарчука на прошлой парламентской кампании. Ведь "Голос" в парламенте - это голос Вакарчука, который снова не выдержал политического давления на Грушевского, 5", - пишет Клочок.

Впрочем, Притулы даже нет в списках в Киевсовет, указывает специалист.

Поэтому вопрос о том, будет ли Притула иметь депутатское представительство в столице Украины и в стране в целом, остается открытым, говорит Клочок.

"Ибо рейтингу в 1,4%-то сложно искать финансовой поддержки у олигархов и родственников", - написал он.

Заметим, по оценкам экспертов, Притула идет на выборы не для того, чтобы стать мэром, а просто ведет списки.

А шансы его стать мэром Киева оценивают как "нулевые".

Украинские Национальные Новости

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