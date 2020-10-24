"Пристрій стеження" у автомобілі Арахамії: прокуратура відкрила провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У Києві відкрито провадження за фактом ймовірного стеження за народним депутатом від "Слуги народу" Давидом Арахамією. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, інформує УНН.
"За фактом ймовірного стеження за народним депутатом України розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 (Незаконне збирання, зберігання, використання конфіденційної інформації про особу, порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 24 жовтня 2020 року до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що під автомобілем, який належить народному депутату України, виявлено підозрілий предмет.
"Фахівці вибухово-технічної служби обстежили цей предмет та встановили, що він не є вибухонебезпечним. Попередньо, цим предметом є трекер для відстеження переміщень автомобіля. Знахідку буде направлено на експертне дослідження. Наразі слідчими поліції Києва під процесуальним керівництвом прокурорів Київської місцевої прокуратури №6 встановлюються обставини цієї події", - додали у прокуратурі.
Вказується, що за результами експертизи щодо виявленого предмету буде визначена остаточна кваліфікація та подальша підслідність кримінального провадження.
Як повідомлялося раніше в УНН, Арахамія повідомив, що знайшов у своєму автомобілі пристрій стеження.