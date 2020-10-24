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"Устройство слежения" в автомобиле Арахамии: прокуратура открыла производство

"Устройство слежения" в автомобиле Арахамии: прокуратура открыла производство

Киев  •  УНН

 • 13254 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. В Киеве открыто производство по факту возможного слежения за народным депутатом от "Слуги народа" Давидом Арахамией. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает УНН.

"По факту возможного слежения за народным депутатом Украины начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 182 (Незаконное собирание, хранение, использование конфиденциальной информации о лице, нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 24 октября 2020 года в полицию Киева поступило сообщение о том, что под автомобилем, который принадлежит народному депутату Украины, обнаружен подозрительный предмет.

"Специалисты взрыво-технической службы обследовали этот предмет и установили, что он не является взрывоопасным. Предварительно, этим предметом является трекер для отслеживания перемещений автомобиля. Находку будет направлено на экспертное исследование. Сейчас следователями полиции Киева под процессуальным руководством прокуроров Киевской местной прокуратуры №6 устанавливаются обстоятельства этого события", - добавили в прокуратуре.

Указывается, что по результатам экспертизы относительно обнаруженного предмета будет определена окончательная квалификация и дальнейшая подследственность уголовного производства.

Как сообщалось ранее в УНН, Арахамия сообщил, что нашел в своем автомобиле устройство слежения.

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