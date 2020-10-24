Арахамія повідомив, що знайшов у своєму автомобілі пристрій стеження

"Сьогодні о 13:25 приїхав на роботу, спрацював датчик тиску шин, вийшов з машини і оглянув колеса, під заднім правим колесом виявив невеликий згорток. Викликав поліцію, працює бригада вибухотехніків. За попередніми даними - пристрій стеження", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше в УНН, новий закон про СБУ та поїздки в регіони: Арахамія розповів, над чим працював місяць.