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Арахамія повідомив, що знайшов у своєму автомобілі пристрій стеження

Арахамія повідомив, що знайшов у своєму автомобілі пристрій стеження

Київ • УНН

 • 22261 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що виявив пристрій стеження під заднім правим колесом своєї автівки. Про це він повідомив на особистій сторінці у Facebook, інформує УНН.

"Сьогодні о 13:25 приїхав на роботу, спрацював датчик тиску шин, вийшов з машини і оглянув колеса, під заднім правим колесом виявив невеликий згорток. Викликав поліцію, працює бригада вибухотехніків. За попередніми даними - пристрій стеження", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше в УНН, новий закон про СБУ та поїздки в регіони: Арахамія розповів, над чим працював місяць.

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