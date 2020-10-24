Арахамия сообщил, что нашел в своем автомобиле устройство слежения
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что обнаружил устройство слежения под задним правым колесом своей машины. Об этом он сообщил на личной странице в Facebook, передает УНН.
"Сегодня в 13:25 приехал на работу, сработал датчик давления шин, вышел из машины и осмотрел колёса, под задним правым колесом обнаружил небольшой свёрток. Вызвал полицию, работает бригада взрывотехников. По предварительным данным - устройство слежения", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее в УНН, новый закон о СБУ и поездки в регионы: Арахамия рассказал, над чем работал месяц.