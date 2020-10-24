Арахамия сообщил, что нашел в своем автомобиле устройство слежения

"Сегодня в 13:25 приехал на работу, сработал датчик давления шин, вышел из машины и осмотрел колёса, под задним правым колесом обнаружил небольшой свёрток. Вызвал полицию, работает бригада взрывотехников. По предварительным данным - устройство слежения", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в УНН, новый закон о СБУ и поездки в регионы: Арахамия рассказал, над чем работал месяц.