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Пристайко закликав Німеччину постачати зброю в Україну

Пристайко закликав Німеччину постачати зброю в Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. Очільник Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко закликав ФРН надати Україні військову допомогу. Про це він заявив в інтерв’ю німецькому таблоїду Bild, передає УНН.

“Всього кілька країн у світі надають військову підтримку Україні. Німеччина — один з найпотужніших експортерів зброї у світі, попри мирну зовнішню політику. Ці озброєння потрібні і нам. Однак, щораз, коли наші фірми намагаються укласти контракти з німецькими підприємствами, ці домовленості зриваються в останній момент з неочевидних, ймовірно політичних мотивів. Ми сподіваємось, що у майбутньому це зміниться. Просто проаналізуйте, куди Німеччина експортує зброю. Чому не нам? Ми — може й неідеальна, але цілком демократична держава, яка вимушена захищатися. Не можна це не враховувати”, — сказав український міністр.

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Як раніше повідомляв Пристайко, незаконні формування не зможуть взяти участь у місцевих виборах на Донбасі.

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