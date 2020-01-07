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Вибори на окупованому Донбасі - ідеальна можливість для РФ вивести свої війська - МЗС

Вибори на окупованому Донбасі - ідеальна можливість для РФ вивести свої війська - МЗС

Київ • УНН

 • 13070 перегляди

КИЇВ. 7 січня. УНН. Глава МЗС України Вадим Пристайко вважає, що місцеві вибори на окупованій частині Донбасу є "ідеальною можливістю" для РФ вивести свої війська з України. Про це він розповів у інтерв'ю газеті Bild, яке оприлюднено на сайті МЗС, інформує УНН.

На запитання журналістів щодо можливого обрання на місцевих виборах представників так званих "народних республік", міністр запевнив, що у Києві добре розуміють, хто буде висуватись від окупованих територій.

"Ми - не наївні і дуже добре знаємо, хто по іншу сторону фронту буде висуватись на вибори. Але в людей було б щонайменше почуття демократичного процесу, який відбувається паралельно на окупованих територіях і на вільних територіях, і це було б ідеальною можливістю для Росії вивести війська з нашого сходу", - підкреслив Пристайко.

Як повідомлялося раніше в УНН, незаконні формування не зможуть взяти участь у місцевих виборах на Донбасі - Пристайко. 

Українські Національні Новини

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