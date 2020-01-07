Незаконні формування не зможуть взяти участь у місцевих виборах на Донбасі - Пристайко
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Глава МЗС України Вадим Пристайко вважає, що незаконні формування на Сході України не зможуть взяти участь у місцевих виборах. Про це він розповів у інтерв'ю газеті Bild, яке оприлюднено на сайті МЗС, інформує УНН.
На запитання журналістів, чи можуть бути проведені вибори за участю так званих "народних республік", міністр відповів, що жодні незаконні формування бойовиків не зможуть взяти в них участь.
"В ідеалі ці вибори мали б бути проведені паралельно з місцевими виборами в Україні восени. Мені постійно доводиться нагадувати, що це будуть не загальнонаціональні вибори, а місцеві вибори. Тому жодні незаконні формування на Сході України не можуть взяти в них участь. Тут мова йде про набагато менші адміністративні регіони по обидва боки фронту та на всій території України", - заявив Пристайко.
Як повідомлялося раніше в УНН, Пристайко вважає, що нормандська зустріч і обмін полоненими не відновили довіру до РФ.