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Пристайко вважає, що нормандська зустріч і обмін полоненими не відновили довіру до РФ

Пристайко вважає, що нормандська зустріч і обмін полоненими не відновили довіру до РФ

Київ • УНН

 • 15822 перегляди

КИЇВ. 7 січня. УНН. Глава МЗС України Вадим Пристайко вважає, що попри переговори у "нормандському форматі" та успіхи у обміні полоненими, довіри до російської сторони немає, з огляду на продовження обстрілів та смерті українських солдатів на Донбасі. Про це він розповів у інтерв'ю газеті Bild, яке оприлюднено на сайті МЗС, інформує УНН.

За словами міністра, українці дуже раді через повернення своїх людей із російського полону і даний процес він вважає "моральним зобов'язанням" влади.

"Більшість українців надзвичайно щасливі з того, що у рамках цієї стратегії майже 100 заручників повернулись додому. Це було моральним зобов’язанням для Уряду. Але Ви маєте рацію: якщо ми поглянемо на загальну ситуацію з окупацією, то не так багато успіхів", - заявив дипломат.

Також за словами Пристайка, російська сторона поки не виправдала довіри у процесі переговорів, навіть після нормандської зустрічі.

"Те, що зробили, є кроками до полегшення перемовин. Німеччина і Франція навіть говорять про "відновлення довіри між сторонами". Я б так далеко не заходив. Ми знаємо, хто на нас нападає щодня та вбиває і ранить наших солдатів. Ми знаємо, хто окупував Крим та Донбас. Про яку довіру можна говорити? Навіть після зустрічі у Нормандському форматі в Парижі російські війська продовжують вбивати та ранити наших солдатів. На жаль, наші очікування щодо припинення обстрілів до сих пір не виправдались", - підкреслив міністр.

Як повідомлялося раніше в УНН, Пристайко заявив, що Україна сподівається найближчим часом погодити нову дату візиту Помпео.

Українські Національні Новини

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