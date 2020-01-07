Пристайко вважає, що нормандська зустріч і обмін полоненими не відновили довіру до РФ

КИЇВ. 7 січня. УНН. Глава МЗС України Вадим Пристайко вважає, що попри переговори у "нормандському форматі" та успіхи у обміні полоненими, довіри до російської сторони немає, з огляду на продовження обстрілів та смерті українських солдатів на Донбасі. Про це він розповів у інтерв'ю газеті Bild, яке оприлюднено на сайті МЗС, інформує УНН.