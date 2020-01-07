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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 111927 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 115248 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 113722 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 127749 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 105284 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 108005 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131888 просмотра

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Незаконные формирования не смогут принять участие в местных выборах на Донбассе - Пристайко

Незаконные формирования не смогут принять участие в местных выборах на Донбассе - Пристайко

Киев  •  УНН

 • 13257 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Глава МИДа Украины Вадим Пристайко считает, что незаконные формирования на Востоке Украины не смогут принять участие в местных выборах. Об этом он рассказал в интервью газете Bild, которое опубликовано на сайте МИДа, передает УНН.

На вопрос журналистов, могут быть проведены выборы с участием так называемых "народных республик", министр ответил, что никакие незаконные формирования боевиков не смогут принять в них участие.

"В идеале эти выборы должны быть проведены параллельно с местными выборами в Украине осенью. Мне постоянно приходится напоминать, что это будут не общенациональные выборы, а местные выборы. Поэтому никакие незаконные формирования на Востоке Украины не могут принять в них участие. Здесь речь идет о гораздо меньших административных регионах по обе стороны фронта и на всей территории Украины", - заявил Пристайко.

Как сообщалось ранее в УНН Пристайко считает, что нормандская встреча и обмен пленными не восстановили доверия к РФ.

Украинские Национальные Новости

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