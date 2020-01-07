Пристайко розповів, у якому разі Україна шукатиме альтернативу "мінському процесу"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Глава МЗС України Вадим Пристайко вважає, що можливий пошук альтернативи "мінському процесу" відбудеться у разі провалення ряду факторів, попередньо обговорених раніше сторонами. Про це він розповів у інтерв'ю газеті Bild, яке оприлюднено на сайті МЗС, інформує УНН.
На запитання журналістів, чи може Україна уявити альтернативу Мінському "мирному процесу" і що має відбутись у 2020 році, щоб Україна вийшла з процесу, Пристайко назвав ряд умов, зокрема й провал проведення виборів на окупованій частині Донбасу.
"Давайте відверто говорити. Якщо у 2020 році на окупованих територіях не відбудуться вибори, або процес розведення військ триватиме надто довго, тоді потрібно розглядати можливі альтернативи Мінську. Це може бути миротворча місія. Втім, це не означатиме, що ми виходимо із загального Мінського процесу", - заявив дипломат.
Як повідомлялося раніше в УНН, вибори на окупованому Донбасі - ідеальна можливість для РФ вивести свої війська - МЗС.