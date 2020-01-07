Пристайко рассказал, в каком случае Украина будет искать альтернативу "минскому процессу"

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112631 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 116595 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 115052 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 130309 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 106179 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108467 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108430 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131931 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130695 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 196181 просмотра

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Пристайко рассказал, в каком случае Украина будет искать альтернативу "минскому процессу"

Пристайко рассказал, в каком случае Украина будет искать альтернативу "минскому процессу"

Киев  •  УНН

 • 13434 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Глава МИДа Украины Вадим Пристайко считает, что возможный поиск альтернативы "минскому процессу" состоится в случае проваливания ряда факторов, предварительно оговоренных ранее сторонами. Об этом он рассказал в интервью газете Bild, которое опубликовано на сайте МИДа, передает УНН.

На вопрос журналистов, может ли Украина представить альтернативу Минскому "мирному процессу" и что должно состояться в 2020 году, чтобы Украина вышла из процесса, Пристайко назвал ряд условий, в том числе и провал проведения выборов на оккупированной части Донбасса.

"Давайте откровенно говорить. Если в 2020 году на оккупированных территориях не состоятся выборы, или процесс разведения войск продлится слишком долго, тогда нужно рассматривать возможные альтернативы Минске. Это может быть миротворческая миссия. Впрочем, это не означает, что мы выходим из общего Минского процесса", - заявил дипломат.

Как сообщалось ранее в УНН, выборы на оккупированном Донбассе - идеальная возможность для РФ вывести свои войска - МИД.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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