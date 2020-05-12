Пристайко про спецрейси для заробітчан: з низкою країн вже є домовленості

“Питання відновлення праці наших людей, які звикли працювати за кордоном, залежить в першу чергу від роботодавців у тих країнах, де вони звикли працювати. Уряд України не обмежує, ми лише намагаємось придати цьому руху якусь координацію... Все більше рейсів відновлюється, і авіаційні, і ми зараз працюємо над автомобільними і залізничними рейсами”, — сказав Пристайко.

З його слів, домовленості про такі спецрейси вже є з низками країн, переважно з ЄС.

“Відлетіли рейси на Лондон, на Гельсінкі, відлетіли рейси на Німеччину. Ми говоримо не тільки з країнами ЄС. Наприклад, є домовленість про певних кількість робітників до Ізраїлю... Наприклад, на Австрію планується 802 людини точно. Деякі країни не мають такої точної цифри. Ми говоримо про Фінляндію, від 12 до 15 тисяч за весь цей період до серпня. У Німеччині важко сказати в силу її федерального устрою. Кожна федеральна земля запрошує по-своєму. У Чехії наших працівників — це найбільша етнічна група, яка перебуває там. Тобто, ми уявляємо, про які цифри говоримо — від сотень до десятків тисяч людей”, — розповів віце-прем'єр.

Він розповів також, що для того, щоб забезпечити до Гельсінкі і назад зазначену кількість людей, рейсів має бути не менш ніж 200.

Як повідомляв УНН, минулого тижня в Австрію вирушили 200 українських працівників.