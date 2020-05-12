Пристайко о спецрейсах для сезонных работников: с рядом стран уже есть договоренности

"Вопрос возобновления работы наших людей, которые привыкли работать за границей, зависит в первую очередь от работодателей в тех странах, где они привыкли работать. Правительство Украины не ограничивает, мы только пытаемся придать этому движению какую-то координацию... Все больше рейсов возобновляется, и авиационные, и мы сейчас работаем над автомобильными и железнодорожными рейсами", - сказал Пристайко.

По его словам, договоренности о таких спецрейсах уже есть с рядом стран, преимущественно из ЕС.

"Улетели рейсы на Лондон, на Хельсинки, улетели рейсы на Германию. Мы говорим не только со странами ЕС. Например, есть договоренность об определенном количестве рабочих в Израиль... Например, на Австрию планируется 802 человека точно. Некоторые страны не имеют такой точной цифры. Мы говорим о Финляндии, от 12 до 15 тысяч за весь этот период до августа. В Германии трудно сказать в силу ее федеративного устройства. Каждая федеральная земля приглашает по-своему. В Чехии наших сотрудников - это самая большая этническая группа, которая находится там. То есть, мы представляем, о каких цифрах говорим - от сотен до десятков тысяч человек", - рассказал вице-премьер.

Он рассказал также, что для того, чтобы обеспечить в Хельсинки и обратно указанное количество людей, рейсов должно быть не менее 200.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе в Австрию отправились 200 украинских работников.