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Пристайко: обмін Цемаха був вимушеним компромісом

Пристайко: обмін Цемаха був вимушеним компромісом

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. Очільник міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що видача фігуранта справи про збиття малазійського Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха до РФ була вимушеним кроком. Про це Пристайко розповів в інтерв’ю німецькому виданню Die Welt, повідомляється на сайті посольства України в Німеччині, передає УНН.

На питання від видання про існуючу критику щодо звільнення та подальшого обміну Володимира Цемаха, який, імовірно, причетний до збиття пасажирського літака MH17 над територією Східної України Пристайко відповів: “Ми не могли спокійно дивитись, як наші громадяни повільно вмирають. Тому ми змушені були піти на складні компроміси. Сюди належить видача В.Цемаха. І ми усвідомлюємо, що наше рішення було також складним і для багатьох наших міжнародних партнерів, зокрема Нідерландів”, — сказав міністр, та додав, що Україна розраховує на розуміння від міжнародної спільноти вимушеності такого кроку.

“У взаємодії з JIT ми зробили усе, щоб цей крок не вплинув на інтереси слідства у справі збиття літака МН-17. Російська Федерація повинна виконувати свої зобов’язання відповідно до Резолюції РБ ООН № 2166 та співпрацювати зі слідством. А практика арештів українських громадян та взяття їх в заручники, щоб потім шантажувати Україну та міжнародну спільноту повинна бути припинена”, — наголосив Пристайко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пристайко розповів про “формулу Зеленського”

Нагадаємо, раніше Пристайко розповів, що Президент України Володимир Зеленський хоче досягти прогресу у нормандському форматі протягом півроку.

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