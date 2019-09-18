Пристайко: обмін Цемаха був вимушеним компромісом
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Очільник міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що видача фігуранта справи про збиття малазійського Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха до РФ була вимушеним кроком. Про це Пристайко розповів в інтерв’ю німецькому виданню Die Welt, повідомляється на сайті посольства України в Німеччині, передає УНН.
На питання від видання про існуючу критику щодо звільнення та подальшого обміну Володимира Цемаха, який, імовірно, причетний до збиття пасажирського літака MH17 над територією Східної України Пристайко відповів: “Ми не могли спокійно дивитись, як наші громадяни повільно вмирають. Тому ми змушені були піти на складні компроміси. Сюди належить видача В.Цемаха. І ми усвідомлюємо, що наше рішення було також складним і для багатьох наших міжнародних партнерів, зокрема Нідерландів”, — сказав міністр, та додав, що Україна розраховує на розуміння від міжнародної спільноти вимушеності такого кроку.
“У взаємодії з JIT ми зробили усе, щоб цей крок не вплинув на інтереси слідства у справі збиття літака МН-17. Російська Федерація повинна виконувати свої зобов’язання відповідно до Резолюції РБ ООН № 2166 та співпрацювати зі слідством. А практика арештів українських громадян та взяття їх в заручники, щоб потім шантажувати Україну та міжнародну спільноту повинна бути припинена”, — наголосив Пристайко.
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Нагадаємо, раніше Пристайко розповів, що Президент України Володимир Зеленський хоче досягти прогресу у нормандському форматі протягом півроку.