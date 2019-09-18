Пристайко: обмен Цемаха был вынужденным компромиссом

На вопрос от издания о существующей критику относительно освобождения и последующего обмена Владимира Цемаха, который, вероятно, причастен к сбивания пассажирского самолета MH17 над территорией Восточной Украины Пристайко ответил: "Мы не могли спокойно смотреть, как наши граждане медленно умирают. Поэтому мы вынуждены были пойти на сложные компромиссы. Сюда относится выдача В.Цемаха. И мы понимаем, что наше решение было также сложным и для многих наших международных партнеров, в частности Нидерландов", - сказал министр, и добавил, что Украина рассчитывает на понимание от международного сообщества вынужденности такого шага.

"Во взаимодействии с JIT мы сделали все, чтобы этот шаг не повлиял на интересы следствия по делу сбивания самолета МН-17. Российская Федерация должна выполнять свои обязательства в соответствии с Резолюцией СБ ООН № 2166 и сотрудничать со следствием. А практика арестов украинских граждан и взятие их в заложники, чтобы потом шантажировать Украину и международное сообщество должно быть прекращено", - подчеркнул Пристайко.

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Напомним, ранее Пристайко рассказал, что Президент Украины Владимир Зеленский хочет достичь прогресса в нормандском формате течение полугода.