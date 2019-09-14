Пристайко: ми ніколи не погоджувалися на вибори на Донбасі на умовах бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Україна ніколи не погоджувалася на проведення виборів на Донбасі на умовах бойовиків, вони мають проводитися на основі українського законодавства. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час брифінгу на полях 16-ї щорічній зустрічі YES, передає УНН.
"Ми ніколи не погоджувалися на місцеві вибори на умовах бойовиків. На це не погоджувався попередній уряд, це не записано у мінських домовленостях. Хочу вам нагадати, як домовлено: місцеві вибори проводяться на основі законодавства України", - сказав Пристайко.
Нагадаємо, раніше Пристайко заявляв, що Україна не проводитиме фейкові вибори на окупованих територіях.