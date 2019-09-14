Пристайко: мы никогда не соглашались на выборы на Донбассе на условиях боевиков

"Мы никогда не соглашались на местные выборы на условиях боевиков. На это не соглашалось предыдущее правительство, это не записано в минских договоренностях. Хочу вам напомнить, как положено: местные выборы проводятся на основе законодательства Украины", - сказал Пристайко.

Напомним, ранее Пристайко заявлял, что Украина не будет проводить фейковые выборы на оккупированных территориях.