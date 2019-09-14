Пристайко: мы никогда не соглашались на выборы на Донбассе на условиях боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Украина никогда не соглашалась на проведение выборов на Донбассе на условиях боевиков, они должны проводиться на основе украинского законодательства. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время брифинга на полях 16-й ежегодной встречи YES, передает УНН.
"Мы никогда не соглашались на местные выборы на условиях боевиков. На это не соглашалось предыдущее правительство, это не записано в минских договоренностях. Хочу вам напомнить, как положено: местные выборы проводятся на основе законодательства Украины", - сказал Пристайко.
Напомним, ранее Пристайко заявлял, что Украина не будет проводить фейковые выборы на оккупированных территориях.