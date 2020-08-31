Припинення вогню на Донбасі: Корнієнко повідомив про 36 днів без втрат
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Сьогодні, 31 серпня, на Донбасі триває 36 день без бойових втрат під час повного і всеосяжного припинення вогню. Про це під час з’їзду сказав голова партії “Слуга народу”, перший заступник голови однойменної парламентської фракції Олександр Корнієнко, передає кореспондент УНН.
“В результаті наполегливих зусиль Президента України та всієї дипломатичної команди ми добилися повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі. 36 день без бойових втрат сьогодні”, - сказав Олександр Корнієнко.
Нагадаємо, 27 липня 2020 року розпочався повний та всеосяжний режим припинення вогню.