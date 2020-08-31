Припинення вогню на Донбасі: Корнієнко повідомив про 36 днів без втрат

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Сьогодні, 31 серпня, на Донбасі триває 36 день без бойових втрат під час повного і всеосяжного припинення вогню. Про це під час з’їзду сказав голова партії “Слуга народу”, перший заступник голови однойменної парламентської фракції Олександр Корнієнко, передає кореспондент УНН.