Прекращение огня на Донбассе: Корниенко сообщил о 36 днях без потерь

"В результате упорных усилий Президента Украины и всей дипломатической команды мы добились полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. 36 день без боевых потерь сегодня", - сказал Александр Корниенко.

Напомним, 27 июля 2020 года начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.