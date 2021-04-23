Принцу Луї виповнилося 3 роки, і він пішов у садок: королівська родина поділилися новим фото

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Герцогиня Кембриджська, за повідомленням BBC, сфотографувала сина у Кенсінгтонському палаці незадовго до того, як Луї вирушив у дитячий садок Віллкокс, навчання в якому коштує до 3 400 фунтів за триместр. На фото, опублікованому Кейт Міддлтон, маленький принц у шортах, сорочці та джемпері сидить на велосипеді з рюкзаком на спині.

Зазначається, що у цьому ж дитсадку навчалася сестра Луї - принцеса Шарлотта.

Трирічний принц Луї є п'ятим у черзі на престол серед членів королівської родини.

Традиція відправляти королівських дітей у приватний дитсадок розпочалася з принца Вільяма. У 1985 році він почав ходити у дитсадок, розташований в декількох хвилинах від Кенсінгтонського палацу, у Ноттінг-Хілл-Гейт. Ініціатором традиції була його мати, принцеса Діана Уельська, яка працювала в дитячому садку до свого весілля з принцом Чарльзом Уельським.

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Доповнення

21 квітня британській королеві Єлизаветі ІІ, найстаршому монарху у світі, виповнилося 95 років. День народження вона відсвяткувала без публічних урочистостей, адже 9 квітня помер чоловік Єлизавети II принц Філіп, герцог Единбурзький.



