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Принцу Луи исполнилось 3 года, и он пошел в садик: королевская семья поделились новым фото

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КИЕВ. 23 апреля. УНН. Правнуку королевы Елизаветы II и младшему сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон принцу Луи нынче исполнилось три года. Герцог и герцогиня Кембриджские поделилась новым портретом сына в Instagram, передает УНН.

Детали

Герцогиня Кембриджская, по сообщению BBC, сфотографировала сына в Кенсингтонском дворце незадолго до того, как Луи отправился в детский сад Виллкокс, обучение в котором стоит до 3400 фунтов за триместр. На фото, опубликованном Кейт Миддлтон, маленький принц в шортах, рубашке и джемпере сидит на велосипеде с рюкзаком на спине.

Отмечается, что в этом же детском саду училась сестра Луи - принцесса Шарлотта.

Трехлетний принц Луи является пятым в очереди на престол среди членов королевской семьи.

Традиция отправлять королевских детей в частный детсад началась с принца Уильяма. В 1985 году он начал ходить в детский сад, расположенный в нескольких минутах от Кенсингтонского дворца, в Ноттинг-Хилл Гейт. Инициатором традиции была его мать, принцесса Диана Уэльская, которая работала в детском саду до своей свадьбы с принцем Чарльзом Уэльским.

Дополнение

21 апреля британской королеве Елизавете II, самому старшему монарху в мире, исполнилось 95 лет. День рождения она отпраздновала без публичных торжеств, ведь 9 апреля умер муж Елизаветы II принц Филипп, герцог Эдинбургский.

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