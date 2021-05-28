Принца Гаррі і Меган Маркл звинувачують в шахрайстві

Деталі

Меган Маркл і принца Гаррі запідозрили в шахрайстві і рахунками благодійної організації та розслідуванням фінансових переказів зайнялася спеціальної комісії.

Імовірно, половина суми була витрачена на оформлення юридичних паперів для діяльності благодійної організації. Решту благодійних коштів було переведено на рахунок компанії Travalyst. 75% акцій цієї компанії належать принцу Гаррі.

Контекст

Перевірка виявила, що всі перерахування благодійної організації були законними. Але виникли проблеми з документацією витрат, особливо щодо переказів, які покривали юридичні та адміністративні витрати.

Через рік після заснування благодійної організації її довелося закрити при складних і несподіваних обставинах, а половина коштів пішла на юридичні та адміністративні витрати.

Варто відзначити, що принц Гаррі отримав значну суму коштів, так як принц Філіп залишив їх йому в спадок.

За даними британських ЗМІ, точна сума не розголошується, але імовірно мова йде про 30 мільйонів фунтах стерлінгів (понад один мільярд гривень).

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