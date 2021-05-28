Принца Гарри и Меган Маркл обвиняют в мошенничестве

Детали

Меган Маркл и принца Гарри заподозрили в мошенничестве со счетами благотворительной организации и расследованием финансовых переводов занялась специальная комиссия.

Вероятно, половина суммы была потрачена на оформление юридических бумаг для деятельности благотворительной организации. Остальные благотворительные средства были переведены на счет компании Travalyst. 75% акций этой компании принадлежат принцу Гарри.

Контекст

Проверка выявила, что все перечисления благотворительной организации были законными. Но возникли проблемы с документацией расходов, особенно в отношении переводов, которые покрывали юридические и административные расходы.

Через год после основания благотворительной организации ее пришлось закрыть при сложных и неожиданных обстоятельствах, а половина средств пошла на юридические и административные расходы.

Стоит отметить, что принц Гарри получил значительную сумму средств, так как принц Филипп оставил её ему в наследство.

По данным британских СМИ, точная сумма не разглашается, но предположительно речь идет о 30 миллионах фунтах стерлингов (более один миллиард гривен).

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