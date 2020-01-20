Принц Гаррі зізнався, що засмучений наслідками свого рішення

"Наша надія полягала в тому, щоб продовжувати служити королеві, Співдружності націй, моїм військовим асоціаціям, але не отримуючи бюджетних коштів. На жаль, це виявилося неможливим", - сказав принц Гаррі.

"Ми (з Меган Маркл) робимо все, що можемо, щоб високо нести прапор і з гордістю виконувати наші обов'язки перед цією країною. Як тільки ми з Меган одружилися, ми були раді, ми були сповнені надій, ми перебували тут, щоб служити. з цих причин у мене викликає велику печаль, що все це закінчується так само ", - сказав принц, вперше коментуючи своє спільне з Меган Маркл рішення.

Нагадаємо, принц Гаррі і Меган Маркл втратять титули Його і Її Королівська високість і повинні будуть відшкодувати 2,4 мільйона фунтів стерлінгів державних коштів, витрачених на їх будинок Frogmore Cottage.