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Принц Гарри признался, что опечален последствиями своего решения

Киев • УНН

 • 50723 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Британский принц Гарри заявил на благотворительном мероприятии в Лондоне, что испытывает глубокую печаль по поводу того, что его совместное решение с супругой Меган Маркл, стать независимыми от королевской семьи привело к таким последствиям. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Sky News.

Принц Гарри признался, что опечален последствиями своего решения

"Наша надежда заключалась в том, чтобы продолжать служить королеве, Содружеству наций, моим военным ассоциациям, но не получая бюджетных средств. К сожалению, это оказалось невозможным", - сказал принц Гарри.

"Мы (с Меган Маркл) делаем все, что можем, чтобы высоко нести знамя и с гордостью исполнять наши обязанности перед этой страной. Как только мы с Меган поженились, мы были рады, мы были полны надежд, мы находились здесь, чтобы служить. По этим причинам у меня вызывает большую печаль, что все это заканчивается подобным образом", - сказал принц, впервые комментируя свое совместное с Меган Маркл решение.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл лишатся титулов Его и Ее Королевское высочество и должны будут возместить 2,4 миллиона фунтов стерлингов государственных средств, потраченных на их дом Frogmore Cottage.

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