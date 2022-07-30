“Принесіть меню без цін”: соцмережі “вибухнули” мемами через заборону обмінникам розміщувати дані про курс валют на вулицях

Деталі

Відтак, користувачі соцмереж демонструють “народну творчість” та публікують жарти щодо курсу валют.

Українська мережа ресторанів національної кухні “Пузата хата” “заборонила” виставляти цінники до страв.

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“Від сьогодні ми забороняємо виставляти цінники для всіх наших страв. Вартість їжі ви зможете дізнатись безпосередньо на касі. Всім гарного настрою, та уникайте “харчових спекуляцій”, — йдеться в дописі у Twitter.

Дехто на Facebook пропонують “написати в лічку” дані про курс валют. Зокрема, такий жарт опублікувала народна депутатка від “Слуги народу” Євгенія Кравчук.

Також користувачі порівнюють постанову банку з фільмом “Не дивіться вгору” – відсилання до того, що табло з даними про курс, розташовані вгорі на будівлях, де є пункти обміну валют.

Доповнення

Національний банк України вперше з 24 лютого підняв офіційний курс гривні до долара США - на 25% до 36,5686 грн/дол. Після цього гривня почала просідати в обмінниках. Днями курс перевищив навіть 40 грн/дол.

Тож, 29 липня НБУ заборонив обмінникам розміщувати дані про курс валют на вулицях.