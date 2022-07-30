"Принесите меню без цен": соцсети "взорвались" мемами из-за запрета обменникам размещать данные о курсе валют на улицах

Детали

Следовательно, пользователи соцсетей демонстрируют “народное творчество” и публикуют шутки по поводу курса валют.

Украинская сеть ресторанов национальной кухни “Пузата хата” “запретила” выставлять ценники к блюдам.

Цитата

“С сегодняшнего дня мы запрещаем выставлять ценники для всех наших блюд. Стоимость еды вы сможете узнать прямо на кассе. Всем хорошего настроения, избегайте “пищевых спекуляций”, — говорится в сообщении в Twitter.

Некоторые на Facebook предлагают “написать в личку” данные о курсе валют. В частности, такую ​​шутку опубликовала народный депутат от “Слуги народа” Евгения Кравчук.

Также пользователи сравнивают постановление банка с фильмом “Не смотрите вверх” – отсылка к тому, что табло с данными о курсе расположены вверху на зданиях, где есть пункты обмена валют.

Дополнение

Национальный банк Украины впервые с 24 февраля поднял официальный курс гривны к доллару США – на 25% до 36,5686 грн/долл. После этого гривна начала проседать в обменниках. На днях курс превысил даже 40 грн/долл.

Итак, 29 июля НБУ запретил обменникам размещать данные о курсе валют на улицах.