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"Принесите меню без цен": соцсети "взорвались" мемами из-за запрета обменникам размещать данные о курсе валют на улицах

"Принесите меню без цен": соцсети "взорвались" мемами из-за запрета обменникам размещать данные о курсе валют на улицах

Киев • УНН

 • 358259 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Социальные сети реагируют на запрет Национального банка размещать обменникам данные о курсе валют на улицах. В частности, в интернете все больше появляется мемов и саркастических шуток относительно постановления главной банковской структуры государства, пишет УНН.

Детали

Следовательно, пользователи соцсетей демонстрируют “народное творчество” и публикуют шутки по поводу курса валют.

Украинская сеть ресторанов национальной кухни “Пузата хата” “запретила” выставлять ценники к блюдам.

Цитата

“С сегодняшнего дня мы запрещаем выставлять ценники для всех наших блюд. Стоимость еды вы сможете узнать прямо на кассе. Всем хорошего настроения, избегайте “пищевых спекуляций”, — говорится в сообщении в Twitter.

Некоторые на Facebook предлагают “написать в личку” данные о курсе валют. В частности, такую ​​шутку опубликовала народный депутат от “Слуги народа” Евгения Кравчук.

Также пользователи сравнивают постановление банка с фильмом “Не смотрите вверх” – отсылка к тому, что табло с данными о курсе расположены вверху на зданиях, где есть пункты обмена валют.

Дополнение

Национальный банк Украины впервые с 24 февраля поднял официальный курс гривны к доллару США – на 25% до 36,5686 грн/долл. После этого гривна начала проседать в обменниках. На днях курс превысил даже 40 грн/долл.

Итак, 29 июля НБУ запретил обменникам размещать данные о курсе валют на улицах.

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