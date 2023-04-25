Прикриваються "живим щитом": на Донеччині окупанти облаштовують військові об'єкти у дитячих таборах
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. На тимчасово окупованих територіях росіяни облаштовують дитячі освітні заклади під військові об’єкти, прикриваючись “живим щитом” із дітей та викладацького складу. Про це інформує Генеральний Штаб ЗСУ, передає УНН.
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Так, в населеному пункті Урзуф Маріупольського району Донецької області, на території одного з дитячих таборів відзначено розміщення до 200 військовослужбовців російських окупаційних військ з числа мобілізованих.
Окрім цього, російські загарбники продовжують чинити мародерство на території України. Зокрема, в населеному пункті Кардашинка Скадовського району Херсонської області, військовослужбовці російських окупаційних військ вночі обшукують будинки, викрадають побутову техніку та легкові автомобілі у мирних громадян.
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