Прикрываются "живым щитом": на Донетчине оккупанты обустраивают военные объекты в детских лагерях

Детали

Так, в населенном пункте Урзуф Мариупольского района Донецкой области, на территории одного из детских лагерей отмечено размещение до 200 военнослужащих российских оккупационных войск из числа мобилизованных.

Кроме этого, российские захватчики продолжают совершать мародерство на территории Украины. В частности, в населенном пункте Кардашинка Скадовского района Херсонской области, военнослужащие российских оккупационных войск ночью обыскивают дома, похищают бытовую технику и легковые автомобили у мирных граждан.

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