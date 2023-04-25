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13 марта, 13:47 • 117078 просмотра

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Прикрываются "живым щитом": на Донетчине оккупанты обустраивают военные объекты в детских лагерях

Прикрываются "живым щитом": на Донетчине оккупанты обустраивают военные объекты в детских лагерях

Киев • УНН

 • 346232 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. На временно оккупированных территориях россияне обустраивают детские образовательные учреждения под военные объекты, прикрываясь “живым щитом” из детей и преподавательского состава. Об этом информирует Генеральный Штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Так, в населенном пункте Урзуф Мариупольского района Донецкой области, на территории одного из детских лагерей отмечено размещение до 200 военнослужащих российских оккупационных войск из числа мобилизованных.

Кроме этого, российские захватчики продолжают совершать мародерство на территории Украины. В частности, в населенном пункте Кардашинка Скадовского района Херсонской области, военнослужащие российских оккупационных войск ночью обыскивают дома, похищают бытовую технику и легковые автомобили у мирных граждан.

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