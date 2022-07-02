Прикордонники знайшли диск із документами про рашистів з-під москви, які воювали проти України

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Цифровий носій, як повідомляється, містив більше сотні гігабайт даних про зенітно-артилерійський підрозділ рф з місцем дислокації в московській області.

На диску містилися документи з участі у навчаннях, у тому числі, на початку цього року, бойової готовності, карти та інша службова документація ворожого підрозділу.

Деякі з документів мали гриф обмеження доступу «Таємно».

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