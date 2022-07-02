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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 9417 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Прикордонники знайшли диск із документами про рашистів з-під москви, які воювали проти України

Прикордонники знайшли диск із документами про рашистів з-під москви, які воювали проти України

Київ • УНН

 • 127274 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. На Чернігівщині оперативні співробітники Держприкордонслужби виявили зовнішній накопичувач, на якому знаходилися документи однієї з військових частин рф, яка брала участь у бойових діях на території України. Про це повідомляє Держприкордонслужба України, передає УНН.

Деталі

Цифровий носій, як повідомляється, містив більше сотні гігабайт даних про зенітно-артилерійський підрозділ рф з місцем дислокації в московській області.

На диску містилися документи з участі у навчаннях, у тому числі, на початку цього року, бойової готовності, карти та інша службова документація ворожого підрозділу.

Деякі з документів мали гриф обмеження доступу «Таємно».

Нагадаємо

Повідомлено про підозру трьом російським військовим, які катували та грабували людей на Чернігівщині.

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