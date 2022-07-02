Пограничники обнаружили диск с документами о рашистах из-под москвы, воевавших против Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. В Черниговской области оперативные сотрудники Госпогранслужбы обнаружили внешний накопитель, на котором находились документы одной из воинских частей рф, участвовавшей в боевых действиях на территории Украины. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины, передает УНН.
Детали
Цифровой носитель, как сообщается, содержал более сотни гигабайт данных о зенитно-артиллерийском подразделении рф с местом дислокации в московской области.
На диске содержались документы относительно участия в учениях, в том числе, в начале этого года, боевой готовности, карты и другая служебная документация вражеского подразделения.
Некоторые из документов имели гриф ограничения доступа «Секретно».
Напомним
Сообщено о подозрении трем российским военным, которые пытали и грабили людей в Черниговской области.