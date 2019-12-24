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Прикордонники заявили про зменшення черг на в'їзд з Польщі в Україну

Прикордонники заявили про зменшення черг на в'їзд з Польщі в Україну

Київ • УНН

 • 12681 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. На кордоні з Польщею на в'їзд в Україну у трьох пунктах пропуску черги відсутні, на інших напрямках – значно зменшились. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.

“Протягом доби відбулося суттєве зменшення черг транспортних засобів на в’їзд в Україну перед пунктами пропуску Республіки Польща. Щоб досягти цього Держприкордонслужба залучила резерви сил та засобів та була налагоджена тісна взаємодія контрольних служб обох країн”, - вказали у відомстві.

Як зазначається, протягом доби найбільше було оформлено легкових транспортних засобів в пунктах пропуску “Краківець-Корчова” та “Шегині-Медика” майже по 2500 автомобілів, “Рава-Руська — Гребенне” та “Грушів — Будомєж” — понад 1500, “Ягодин-Дорогуськ” та “Устилуг-Зосін” — більше 1000, “Угринів - Долгобичув” та “Смільниця — Кросценко” — понад 800 легковиків.

"Станом на зараз, черги повністю відсутні перед пунктами пропуску “Устилуг - Зосін”, “Угринів - Долгобичув” та “Смільниця - Кросценко”. Менше вісімдесяти автомобілів знаходяться перед пунктами пропуску “Рава-Руська - Гребенне” та “Грушів - Будомєж”, перед “Шегині - Медика” близько 100. Що стосується “Ягодин - Дорогуськ” та “Краківець - Корчова”, то там чекають на оформлення близько 300 автомобілів, але враховуючи вищенаведені цифри, ми прогнозуємо, що по обіді усі, хто має намір перетнути українсько-польський кордон, зможуть це зробити", - повідомили прикордонники.

Також повідомляється, що черги легкових транспортних засобів до країн ЄС з боку України відсутні, однак Держприкордонслужба прогнозує істотне зростання пасажиро-транспортного потоку до країн ЄС після завершення свят.

Нагадаємо, напередодні прикордонники розповідали, де найбільші черги на в'їзд з Польщі в Україну.

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